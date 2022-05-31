Катав-Ивановск, Челябинская область, 31 мая, 2022, 11:26 — ИА Регнум. В Челябинской области замглавы Катав-Ивановского муниципального района заподозрен в присвоении денег. Об этом сообщает областное управление СКР.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

По данным следствия, он, будучи председателем горсобрания депутатов, издал незаконные распоряжения о начислении себе премий. Размер таких выплат превысил 77 тыс. рублей.

Решается вопрос об избрании этому чиновнику меры пресечения и предъявлении обвинения. Проводится расследование уголовного дела.