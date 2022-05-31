Москва, 31 мая, 2022, 11:26 — ИА Регнум. Большинство жителей России (83%) покупают продукты питания в гипермаркетах. Не посещают гипермаркеты 17%. Об этом свидетельствует опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Admoblkaluga.ru Продукты питания

В крупные продуктовые магазины несколько раз в месяц ходят 33% опрошенных, несколько раз в неделю — 30%, несколько раз в год — 13%. Приобретают продукты питания в крупных магазинах ежедневно 7%.

Фермерские рынки для покупки продуктов периодически посещают 61%. Не ходят на рынки 39%. Пости треть граждан (28%) приходит на рынок несколько раз в месяц, несколько раз в год — 19%, несколько раз в неделю — 13%.

Опрос по телефону проведён 24 мая 2022 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

ИА REGNUM сообщало, покупки про запас делали 25% жителей России. Не покупали ничего впрок 75%.

Читайте также: Жители России рассказали, какие товары закупают впрок