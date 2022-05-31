Брюссель, 31 мая, 2022, 11:26 — ИА Регнум. Конфликт на Украине доказал странам Евросоюза, что мягкой силы недостаточно, поэтому ЕС должен стать серьезной военной силой. Об этом 31 мая заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.

Иван Шилов ИА REGNUM Жозеп Боррель

«То, что мы усвоили на основании конфликта на Украине, что недостаточно торговли, верховенства закона, недостаточно быть сильной гражданской державой, ЕС также должен быть серьезной военной силой», — сказал он по прибытии на саммит ЕС в Брюсселе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Боррель заявил, что странам Евросоюза вслед за НАТО необходимо повышать расходы на оборону.

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