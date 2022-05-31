Москва, 31 мая, 2022, 11:26 — ИА Регнум. Заявления советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича о том, что киевский режим устроит «образцово-показательную истерику» в случае, если США не предоставят ему реактивные системы залпового огня (РСЗО), прокомментировала 31 мая в своем телеграм-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

Как указала российский дипломат, после таких слов Арестовича первым начал «истерику» бывший американский посол в России Майкл Макфол, заявивший, что решение президента США Джо Байдена о том, что Вашингтон не будет поставлять Киеву ракетные системы, способные наносить удары по территории России, является ошибкой, которую необходимо пересмотреть.

«Система выстроена чётко. Байдена прогибают свои же — группа неоконов демократической партии, используя киевских клоунов», — написала в своем сообщении Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что, по мнению председателя Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерала Марка Милли, в сложившейся на сегодняшний день ситуации на Украине ее разрешение в виде переговоров стало бы логичным выбором.