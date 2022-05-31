Новосибирск, 31 мая, 2022, 11:25 — ИА Регнум. В Новосибирской области собрали 51 тонну продовольствия для жителей Донбасса. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

Nv86.ru Гуманитарная помощь

«С инициативой в поддержку сбора гуманитарного груза выступил агрохолдинг «Сибирский премьер», общее количество собранного продовольствия составило 51 тонну, куда вошли замороженная куриная продукция, консервированная мясная и рыбная продукция, а также мука хлебопекарная высшего сорта», — уточнили в областной администрации.

Отправка рекордного, по данным властей, груза гуманитарной помощи состоится завтра, 1 июня.