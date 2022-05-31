Село Хвастовичи, Калужская область, 31 мая, 2022, 11:46 — ИА Регнум. Следственными органами по подозрению в совершении дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом задержан депутат районного Собрания Хвастовичского района Калужской области, сообщили 31 мая корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России

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По версии следствия, 29 мая подозреваемый ехал за рулём «УАЗ Патриот» в состоянии алкогольного опьянения по селу Хвастовичи. Он нарушил правила дорожного движения, съехал на обочину и сбил 23-летнего местного жителя. В результате полученных травм потерпевший скончался в больнице.

Следователи проводят необходимые следственные действия, назначили экспертизы. Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.