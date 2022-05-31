Донецк, , 11:22 — REGNUM В Донецкой Народной Республике под обстрел украинских боевиков попал населённый пункт Александровка. Об этом 31 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрел ВСУ (сс) пресс-служба 56-й отдельной мотопехотной бригады (Украина)

В 8:40 с позиций в населённом пункте Георгиевка украинские войска совершили обстрел Александровки. Выпущено шесть снарядов калибром 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, вооружённые формирования Украины совершили обстрел населённого пункта Доломитное.