Донецк, 31 мая 2022, 11:22 — REGNUM В Донецкой Народной Республике под обстрел украинских боевиков попал населённый пункт Александровка. Об этом 31 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В 8:40 с позиций в населённом пункте Георгиевка украинские войска совершили обстрел Александровки. Выпущено шесть снарядов калибром 122 мм.
Как сообщало ИА REGNUM, вооружённые формирования Украины совершили обстрел населённого пункта Доломитное.