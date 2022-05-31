Ереван, 31 мая, 2022, 11:21 — ИА Регнум. Участники протестной акции, начавшейся 31 мая в Ереване, заблокировали здание Генпрокуратуры Армении. Трансляция ведётся на странице вице-спикера парламента страны от оппозиционного блока «Армения» Ишхана Сагателяна в Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Police.am Беспорядки в Ереване

Здание обступило большое количество правоохранителей. Лидеры протестующих ведут переговоры о том, чтобы делегацию от оппозиции пропустили внутрь. Ранее Сагателян объявил, что сегодня протестующие продолжат блокировать государственные учреждения и требовать от чиновников сказать, что Нагорный Карабах не будет Азербайджанским.

Рядом с Генпрокуратурой находятся также здания МИД и мэрии Еревана. Накануне протестующие блокировали здание правительства, требуя встречи с министрами. Сотрудники полиции этого не допустили, в ходе стычек были задержаны 111 активистов.

Напомним, президент Азербайджана Ильхам Алиев ранее выдвинул пять требований для заключения мирного договора с Арменией. Среди них — взаимное признание «территориальной целостности», что фактически означает признание Нагорного Карабаха азербайджанской территорией. Пашинян заявил, что не видит в этом неприемлемых условий. В оппозиции после таких заявлений премьер-министра стали требовать его отставки и выходить на акции протеста.