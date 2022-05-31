Североморск, Мурманская область, 31 мая 2022, 11:19 — REGNUM В городе Североморске на улице Сафонова 30 мая состоялся митинг, посвящённый памяти легендарного лётчика Северного флота (СФ) дважды Героя Советского Союза Бориса Феоктистовича Сафонова, погибшего 80 лет назад во время прикрытия союзного конвоя в Баренцевом море. Об этом сообщает пресс-служба СФ на сайте Минобороны РФ.
Цветы к бюсту Сафонова возложили командующий армией ВВС и ПВО СФ Александр Отрощенко, представители муниципалитета, ветераны морской авиации и действующие военнослужащие.
Свой последний боевой вылет на прикрытие следовавшего в Мурманск союзного конвоя PQ-16 Борис Феоктистович совершил 30 мая 1942 года. Ему было 26 лет.
Борис Сафонов стал первым героем Великой Отечественной войны, получившим высшую награду СССР дважды. Всего за годы войны ею были удостоены 53 лётчика морской авиации СФ.
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