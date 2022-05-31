Североморск, Мурманская область, , 11:19 — REGNUM В городе Североморске на улице Сафонова 30 мая состоялся митинг, посвящённый памяти легендарного лётчика Северного флота (СФ) дважды Героя Советского Союза Бориса Феоктистовича Сафонова, погибшего 80 лет назад во время прикрытия союзного конвоя в Баренцевом море. Об этом сообщает пресс-служба СФ на сайте Минобороны РФ.

Медаль СССР «За оборону Советского Заполярья»

Цветы к бюсту Сафонова возложили командующий армией ВВС и ПВО СФ Александр Отрощенко, представители муниципалитета, ветераны морской авиации и действующие военнослужащие.

Свой последний боевой вылет на прикрытие следовавшего в Мурманск союзного конвоя PQ-16 Борис Феоктистович совершил 30 мая 1942 года. Ему было 26 лет.

Александр Отрощенко «Борис Сафонов воевал меньше года. Он первым открыл боевой счёт сбитых самолётов противника ещё в июне 1941 года. Всего легендарный лётчик совершил 234 боевых вылета и лично сбил 19 фашистских самолётов, хотя, по словам его сослуживцев, реальное количество его воздушных побед намного больше. В своём последнем бою он сбил два самолёта, подбил третий и сам погиб».

Борис Сафонов стал первым героем Великой Отечественной войны, получившим высшую награду СССР дважды. Всего за годы войны ею были удостоены 53 лётчика морской авиации СФ.

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