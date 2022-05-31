Ярославль, 31 мая, 2022, 11:32 — ИА Регнум. В Красноперекопском районе Ярославля полиция возбудила уголовное дело о «неправомерном завладении автомобилем» за угон экскаватора. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД России по Ярославской области.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Экскаватор

«Установлено, что мужчина 1988 года рождения, находясь на территории продовольственно-складской зоны, совершил угон экскаватора-погрузчика стоимостью более 3 миллионов 500 тысяч рублей. Подозреваемый пояснил, что должен был осуществлять ремонт указанной техники, но решил использовать экскаватор для поездки по своим делам», — рассказали в полиции детали случившегося.

По дороге мужчину задержали сотрудники ДПС, чем история с угоном и закончилась. Теперь мужчину ждёт наказание. За угон в Уголовном кодексе РФ предусмотрено до пяти лет лишения свободы.