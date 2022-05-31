Тбилиси, 31 мая, 2022, 23:03 — ИА Регнум. Адвокаты грузинского медиамагната Ники Гварамии будут обжаловать вынесенный ему обвинительный приговор, сообщает 31 мая грузинский телеканал «Мтавари архи».

Иван Шилов ИА REGNUM Ника Гварамия

Приговор уже официально передан адвокатам. Сейчас они изучают правовые основания приговора, после чего подготовят жалобу в апелляционный суд.

По словам защитника Гварамии Дито Садзаглишвили, при правительстве «Грузинской мечты» мало кто ожидает справедливого принятия решения вышестоящей инстанцией, поскольку дело носит политический характер.

«Приговор, оглашённый судьейЛашей Чхиквадзе, вынесен. Мы не знаем его полного содержания, но я не сомневаюсь, что Чхиквадзе многое взвесил, пытаясь обосновать выданный ему политический заказ, потому что нет никаких аргументов, которые могли бы обосновать обвинительный приговор в отношении Гварамии. Мы будем обжаловать этот вердикт в апелляционном суде, и очевидно, у нас нет иллюзий, что в апелляционном суде будут беспристрастные и независимые судьи, это дело будет находиться только в руках тех судей, которые будут выполнять политические заказы», — сказал Садзаглишвили.

Напомним, что Гварамия был приговорён судом за хищения с использованием служебного положения к трём годам шести месяцам лишения свободы