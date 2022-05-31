Донецк, , 11:18 — REGNUM Вооружённые формирования Украины совершили обстрел населённого пункта Доломитное в Донецкой Народной Республике. Об этом 31 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Миномётный обстрел John Crosby

Атака зафиксирована в 9:40. Украинские войска с позиций в населённом пункте Кодема открыли огонь из миномёта. Всего выпущено четыре мины калибром 120 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, в Донецкой Народной Республике под обстрел попали населённые пункты Минеральное и Ясиноватая.