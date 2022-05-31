Воронеж, 31 мая, 2022, 11:17 — ИА Регнум. Грозы и град прогнозируются на территории Воронежской области 31 и 1 июня, на территории региона установлен жёлтый уровень погодной опасности. Это следует из прогностической карты на сайте Росгидрометцентра.

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Согласно прогнозу, до 21:00 31 мая на территории Воронежской области возможен град. До 06:00 1 июня действует предупреждение о грозах.

Как сообщало ИА REGNUM, с 30 мая в Воронежскую область пришло резкое потепление — дневная температура воздуха стабильно выше +20 градусов, в отдельных районах области прогнозируется выше +30. С 1 по 3 июня в Воронеже днём будет от +25 до +27, возможны дожди и грозы.