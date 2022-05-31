Анадырь, , 11:23 — REGNUM В 2022 году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Анадыре отремонтируют шесть участков автомобильных дорог общей протяженностью порядка 4,5 км. На все работы предусмотрено более 175 млн рублей из федерального, регионального и городского бюджетов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Чукотки.

Ремонт дороги Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

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Сезон дорожных работ по нацпроекту в окружной столице открылся в начале мая с грунтовой дороги Подъезд к Рыббазе №2. Подрядчик исправит профиль дороги на площади более 14 тыс. кв. метров с учетом съездов, произведет послойную отсыпку и укатку щебенистого покрытия разных фракций толщиной 30 см, а также укрепление и устройство обочин. А уже потом приступит к ремонту участка дороги по улице Рультытегина от поворота на ТЭЦ до окружной дороги, длиной 130 метров.

В конце мая-начале июня начнутся работы на улице Горького и втором участке по улице Колхозная, длиной 517 метров. На Горького предстоит отремонтировать 162 метра дорожного полотна. Помимо нового бетонного покрытия, подрядной организации предстоит заменить плиты покрытий переездов через наружные сети и обустроить тротуары.

На Колхозной исправят профиль дороги на площади 3691 кв. метр, укрепят обочины, уложат новое цементобетонное покрытие с применением геополотна, которое способствует увеличению несущей способности дороги и снижению риска деформации, защите от разрушений.

Также будет отремонтирован участок дороги по улиц Энергетиков длиной 572 метра и дорога, соединяющая улицы Энергетиков и Рультытегина. В этом году она будет грунтовой, в дальнейшем ее забетонируют, обустроят тротуары и освещение.

Как сообщало ИА REGNUM, 210 км автодорог намерены привести в нормативное состояние в 2022 году в Башкирии в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».