Нальчик, , 11:16 — REGNUM В Кабардино-Балкарии стали участниками проекта социального туризма 28 детей из Чегемского и Эльбрусского районов. Они побывали на экскурсии в Нальчике. Это уже девятая группа детей, которые стали участниками проекта соцтуризма, сообщили 31 мая в пресс-службе правительства региона.

Дом правительства КБР. Нальчик Nalchick

Он рассчитан для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации: детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подростков, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних. В рамках поездки в столицу республики в преддверии Дня защиты детей им была предоставлена возможность посетить Национальный музей Кабардино-Балкарии и Атажукинский сад.

Для детей было организовано бесплатное катание на аттракционах, после чего их накормили вкусным обедом на территории парка.