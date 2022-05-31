Новосибирск, , 11:17 — REGNUM В Новосибирске по факту невыплаты заработной платы на сумму более 500 тыс. рублей возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в региональном управлении СКР.

Зарплата Maaleht.delfi.ee

Дело возбуждено в отношении руководителя компании «ПКБ ЭНКИ». Установлено, что с ноябрь по декабрь 2020 года генеральный директор организации полностью не выплачивал шести работникам зарплату на сумму более 500 тысяч рублей. При этом у него была возможность погасить задолженность.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.