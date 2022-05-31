Элиста, 31 мая, 2022, 11:16 — ИА Регнум. Сегодня по лунному календарю в Калмыкии наступает священный месяц Урс сар. Глава степной республики Бату Хасиков пожелал землякам в эти дни совершать как можно больше добрых поступков.

Alexxx1979 Калмыкия

«Именно в этот месяц произошли три великих деяния Будды Шакьямуни: рождение, просветление и уход в паринирвану. В народных традициях наступивший период знаменует собой обновление природы, переход с весенних пастбищ на летние», — отметил он.

По словам Хасикова, каждое благое действие, совершённое в эти дни, принесёт кармическую заслугу, сила которой многократно больше, чем в другие месяцы года. Буддистам руководитель региона пожелал плодотворно провести священный месяц Урс сар.