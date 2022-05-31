Ульяновск, 31 мая, 2022, 11:15 — ИА Регнум. Территория Ульяновской области с 31 мая по 3 июня будет находиться в зоне повышенного атмосферного давления. В регионе ожидается теплая и сухая погода со слабым ветром, сообщает Приволжское управление Гидрометцентра.

Дарья Антонова ИА REGNUM Жара

По прогнозам, среднесуточная температура воздуха будет в пределах климатической нормы или на 1-2 градуса выше нормы.

В первые дни июня в Ульяновской области ожидается малооблачная погода без осадков. Температура воздуха по ночам будет колебаться от +5 до +12 градусов, в дневное время ожидается +22…+29 °C.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области установившаяся в начале июня погода будет способствовать повышению класса пожарной опасности.

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