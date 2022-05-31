Донецк, 31 мая, 2022, 11:15 — ИА Регнум. Два человека получили ранения в результате обстрела украинскими войсками Светлодарска в Донецкой Народной Республике, сообщает 31 мая штаб территориальной обороны ДНР.

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«ВФУ (вооруженные формирования Украины) обстреляли Светлодарск, ранены 2 человека. По пр. Победы пострадали домостроения», — говорится в телеграм-канале штаба.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинские боевики обстреляли поселок Доломитное в Донецкой Народной Республике.