Брюссель, 31 мая 2022, 11:13 — REGNUM Странам Евросоюза вслед за НАТО необходимо повышать расходы на оборону. Об этом 31 мая заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Евросоюз
Евросоюз
Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы должны делать больше. Мы должны увеличить наши военные бюджеты в скоординированном режиме. И, конечно, это будет непросто», — сказал Боррель.

Ранее в Еврокомиссии пришли к выводу, что состояние европейской обороны на сегодняшний день отставляет желать лучшего.

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