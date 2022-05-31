Брюссель, 31 мая, 2022, 11:13 — ИА Регнум. Странам Евросоюза вслед за НАТО необходимо повышать расходы на оборону. Об этом 31 мая заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Иван Шилов ИА REGNUM Евросоюз

«Мы должны делать больше. Мы должны увеличить наши военные бюджеты в скоординированном режиме. И, конечно, это будет непросто», — сказал Боррель.

Ранее в Еврокомиссии пришли к выводу, что состояние европейской обороны на сегодняшний день отставляет желать лучшего.

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