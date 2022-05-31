Москва, 31 мая, 2022, 11:17 — ИА Регнум. Силы Луганской Народной Республики эффективно теснят украинских военных, заявил посол республики в России Родион Мирошник 31 мая в эфире «Соловьев. Live».

Glava-lnr.info Народная милиция ЛНР

По его словам, активные военные действия сейчас разворачиваются в Северодонецке и Лисичанске.

«Наступление развивается очень эффективно, это сильно пугает украинскую сторону», — сказал Мирошник.

Как сообщало ИА REGNUM, глава ЛНР Леонид Пасечник ранее заявил, что треть города Северодонецка освобождена от украинских сил.

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