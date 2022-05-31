Омск, , 11:13 — REGNUM Уголовное дело об убийстве женщины возбуждено в Омске. Об этом ИА REGNUM сообщили 31 мая в следственном управлении СКР по Омской области.

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По данным ведомства, у дома по улице 27 Северная в Омске было обнаружено тело 34-летней женщины. Дело возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

По версии следствия, к преступлению причастен бывший муж женщины. 39-летний подозреваемый задержан. Установлено, что он расправился с бывшей женой с помощью ножа. От полученных ранений она скончалась на месте.

Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются. Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в Санкт-Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в убийстве сотрудницы детского батутного центра в городе Всеволожске.

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