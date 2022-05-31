Уфа, , 11:17 — REGNUM Два пляжа в Уфе пока не смогут принять отдыхающих. Об этом 31 мая сообщил начальник управления гражданской защиты Уфы Рафаэль Ахметов на оперативном совещании в мэрии столицы Башкирии.

Пляж Александр Полегенько © ИА REGNUM

Он пояснил, что пляжи «Ак-Яре» в Нижегородке и в зоне отдыха «Карьерное» в Деме не могут открыть из-за погодных условий.

Ахметов сообщил, что пляж «Ак-Яр» был затоплен в результате подъема реки Белой, а на пляже в зоне отдыха «Карьерное» фиксируется низкий уровень воды в озере, сейчас там ведется дополнительная отсыпка дна зоны купания.

«Пляжное оборудование на этих зонах отдыха будет установлено после нормализации ситуации», — сообщил он.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что 1 июня в Башкирии открывается пляжный сезон. На десяти официальных пляжах будут дежурить спасатели и водолазы.