Донецк, 31 мая, 2022, 11:11 — ИА Регнум. Представители западных стран будут приглашены на судебный процесс по делам украинских военнослужащих, сдавшихся в плен в «Азовстали». Об этом 31 мая сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

По его словам, суд над украинскими военными будет максимально открытым. На него будут приглашены международные представители, в том числе из стран Запада.

Ранее сообщалось, что суд над украинскими боевиками пройдёт в ДНР.