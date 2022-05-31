Барнаул, , 11:10 — REGNUM Ситуация с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает улучшаться. По состоянию на 31 мая, судя по данным оперштаба региона, из общего числа выявленных носителей SARS-CoV-2 (268 785 человек, +60 за последние сутки) выздоровели 259 323 человека (+129 за сутки). Также известно, что за всё время в крае погибли 8645 пациента с коронавирусом, хотя по состоянию на 30 апреля общее число жертв в сводке составляло 10 179 человек. За последние сутки новых смертей не зарегистрировано.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Проходят лечение 817 (-69 за сутки). Число тестирований увеличилось до 4462 (на 2839 больше, чем сутками ранее).

Количество заболевших пневмонией и ОРВИ составило: 31 906 (+3 за сутки) и 218 423 (+56 за сутки) соответственно.

Число тяжелобольных увеличилось до 70 (+6 за сутки). Из них 19 подключены к аппарату ИВЛ (0 за сутки).

Также на Алтае выявлено уже 41 092 зараженных коронавирусом среди детей (+10 за двое суток).

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