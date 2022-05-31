Москва, , 11:12 — REGNUM Известный режиссёр Карен Шахназаров рассказал о желании снять в своей картине американского актёра Джонни Деппа. Об этом сообщил портал «‎Телепрограмма»‎ 31 мая.

Карен Шахназаров (сс) A.Savin

Режиссёр признался, что собирался пригласить Деппа в один из своих проектов, однако его планам помешало проведение спецоперации на Украине: «Мне очень нравятся «Пираты Карибского моря». Джонни Депп нравится. Я хотел его пригласить. Он бы пришёл, если бы не началось. У меня была прямо роль для него. Я думаю, что он бы согласился. Мне кажется. Это роль англичанина». При этом Шахназаров считает, что Депп проигрывает в таланте многим артистам, в том числе и российскому актёру Олегу Басилашвили.

Напомним, что Карен Шахназаров за свою карьеру выступил постановщиком 20 различных кинолент. Так, в коллекции режиссёра находятся такие известные картины, как «Курьер», «Город Зеро» и «Белый тигр».

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