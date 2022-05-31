Ереван, 31 мая, 2022, 11:07 — ИА Регнум. Спикер парламента Армении Ален Симонян отказался поддержать заявление о статусе Нагорного Карабаха, как республики, которая не должна находиться в составе Азербайджана. Этот вопрос ему задали журналисты 31 мая на брифинге.

Sputnik Ален Симонян

В оппозиционных партиях выступают против переговоров премьер-министра Армении Никола Пашиняна о мирном договоре с Азербайджаном, так как Баку поставил условие — признание «территориальной целостности», т.е. фактически потребовал признать Нагорный Карабах азербайджанской территорией. Представители оппозиции стали призывать официальных лиц сказать, что этого не будет.

«Я не могу сказать такое, потому что идет переговорный процесс. Таким заявлением я поставлю перед фактом и переговорщиков от армянской стороны, и весь переговорный процесс», — сказал Симонян.

Стоит отметить, что против политики Пашиняна в Ереване более месяца проходят акции протеста. Накануне протестующие блокировали здание правительства, требуя от министров сказать, что Карабах не будет частью Азербайджана, но внутрь никого не пустили. Сегодня, 31 мая, оппозиция начала новую протестную акцию.