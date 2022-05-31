Ики-Бурульский район, Калмыкия, , 11:06 — REGNUM Первый в 2022 году случай заболевания лейкозом выявлен в Ики-Бурульском районе Калмыкии. Об этом ИА REGNUM сообщили в управлении ветеринарии 31 мая.

Корова Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Инфекция выявлена на территории животноводческой стоянки в Светловском сельском муниципальном образовании. Вирусом оказался боле крупный рогатый скот. На территории установлен карантин.

Ветеринары Ики-Бурульской районной станции по борьбе с болезнями животных проводят весь необходимый комплекс мероприятий, направленный на локализацию и ликвидацию очага заболевания.