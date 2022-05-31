Ереван, 31 мая, 2022, 22:47 — ИА Регнум. Позиции режима Никола Пашиняна, несмотря на активные протесты оппозиции, пока достаточно прочны. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 мая заявил политолог, главный редактор сайта kavkazoved.infoАндрей Арешев.

Андрей Арешев

Протестные акции продолжаются, но их конкретный политический исход в виде отставки правительства Пашиняна, о чём говорят протестующие, пока не очевиден в силу разных причин. Сторонники действующего правительства указывают на невозможность оппозиции вывести большее число людей на улицы и на связь протестных митингующих групп с третьим президентом Армении, а особенно со вторым президентом. Сами митингующие подчёркивают ненасильственный характер своих действий и верны прежней тактике изматывания сил полиции и максимального затягивания протестных акций. Пока сложно сказать, насколько такие действия окажутся успешными, потому что, по крайней мере, по состоянию на конец мая, власти активно используют силовой ресурс и демонстрируют достаточную прочность своих позиций, основанную, кроме силового ресурса, на их способности к манипулированию общественным мнением и на сохраняющейся апатии большинства населения.