Москва, , 11:11 — REGNUM Массовая высылка странами Запада российских дипломатов повлияла на функционирование посольств, но они быстро перестроили свою работу. Об этом заместитель министра иностранных дел РФ Евгений Иванов рассказал в опубликованном 31 мая интервью РИА Новости.

Он отметил, что страны Запада в связи с ситуацией на Украине выслали беспрецедентное количество российских дипломатов и закрыли ряд российских генеральных консульств. Безусловно, это отразилось на функционировании российских загранпредставительств.

«Тем не менее, наши посольства и консульские учреждения смогли в короткие сроки перестроить свою работу и в сложившихся условиях постоянного прессинга продолжают выполнять возложенные на них обязанности, в первую очередь, по обеспечению прав и интересов своих граждан», — сказал Иванов.

Замглавы МИД подчеркнул, что за любыми враждебными выпадами в отношении российских дипломатов всегда следует соответствующий ответ.

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