Брюссель, 31 мая, 2022, 11:03 — ИА Регнум. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл может быть внесен в новый список персональных санкций Европейского союза. Об этом 31 мая заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель по прибытии на саммит Евросоюза.

Олег Варов / Московский патриархат Патриарх Кирилл

«Я думаю, да. Еще неделю назад я бы ответил утвердительно», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Европейский союз не может помешать России торговать нефтью с третьими странами.