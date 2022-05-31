Благовещенск, , 11:15 — REGNUM В Амурской области в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» ремонтируют дороги и мостовые сооружения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 31 мая в пресс-службе правительства региона.

Ремонт дорог

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Так, на 47 км автомобильной дороги Благовещенск — Гомелевка, проходящей по территории Тамбовского района, выполняется ремонт автомобильного моста через реку Гильчин.

Завершение ремонта по контракту — до конца октября 2022 года, но подрядчик планирует закончить работы на объекте досрочно.

«Сегодня на дорожной сети области актуальной проблемой являются мосты и путепроводы — это капиталоёмкие объекты, на которые требуются проекты и финансовая поддержка федерального центра. В этом году по нацпроекту на трассе Благовещенск — Гомелевка мы отремонтируем мост через Гильчин, по другим финансовым программам планируем на этой дороге отремонтировать еще четыре моста находящихся в границах Тамбовского и Бурейского районов, сейчас готовятся проекты — эту дорогу нам нужно к 2024 году полностью привести в норматив», — пояснил министр транспорта и дорожного хозяйства области Александр Зеленин.

До конца года планируется отремонтировать два моста на 77 км и 79 км региональной автомобильной дороги Пригородное — Поздеевка — Ромны, завершить реконструкцию трех мостов в Октябрьском и в Зейском районах.

Каа сообщало ИА REGNUM, в пяти районах Приамурья — в Ромненском округе, Архаринском, Тамбовском, Магдагачинском и Зейском — из-за переувлажнения земельного полотна и дождевого циклона отмечаются сложные дорожные условия.