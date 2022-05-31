Донецк, 31 мая, 2022, 11:02 — ИА Регнум. Силы Донецкой Народной Республики уничтожили 17 украинских националистов с начала текущих суток. Об этом 31 мая сообщает телеграм-канал Народной милиции ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

С начала 31 мая военнослужащие ДНР уничтожили 17 националистов, сообщили в НМ ДНР. Также уничтожена огневая позиция 122-мм гаубицы Д-30, три БТР, захвачена БМП и два автомобиля ГАЗ-66.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате обстрелов украинских войск за сутки в Донецкой Народной Республике погибли шесть человек.