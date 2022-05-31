Москва, 31 мая, 2022, 11:01 — ИА Регнум. Российские энергетики помогают восстанавливать объекты электросетевого хозяйства Донецкой и Луганской Народных Республик. Об этом сообщил заместитель министра энергетики РФ Евгений Грабчак.

Rosseti.ru Ремонт электросетей

«Наши энергетики принимают участие в налаживании работы энергосистемы, в том числе передают российский опыт, связанный как с организацией технологического функционирования объектов энергетики, так и с организацией экономических отношений», — добавил Грабчак.

Он также сообщил, что специалисты из России участвуют в подготовке планов ремонтов для прохождения предстоящего осенне-зимнего периода, обеспечивают объекты ТЭК необходимым оборудованием и материалами, организуют бесперебойное газоснабжение. Кроме того, они способствуют вводу в эксплуатацию на полную мощность Луганской ТЭС.

Также, по словам замминистр, которые приводятся в официальном Telegram-канале Минэнерго РФ, совместно с предприятиями ДНР осуществляется восстановление газо- и электроснабжения города Мариуполь.

«Кроме того, российской стороной предоставляется гуманитарная помощь населению Харьковской, Запорожской и Херсонской областей. В том числе предполагаются восстановление электроснабжения потребителей и поставки топлива в регионы», — добавили в Минэнерго.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава республики Леонид Пасечник заявил, что строительство асфальтобетонных заводов ведётся в Луганской Народной Республике с участием российских специалистов. По его словам, Россия помогает восстанавливать дороги, водопроводы и газопроводы.