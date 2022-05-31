Брюссель, , 11:01 — REGNUM Европейский союз надеется, что Россия будет вынуждена продавать нефть со скидкой, чтобы найти новых клиентов. Об этом 31 мая заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Жозеп Боррель Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperacion

«Мы самый важный клиент России. Ей придется искать новых и разумеется снижать цены», — сказал Боррель.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Боррель заявил, что Евросоюз не может помешать России торговать нефтью с третьими странами.

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