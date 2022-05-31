Брюссель, 31 мая, 2022, 11:01 — ИА Регнум. Европейский союз надеется, что Россия будет вынуждена продавать нефть со скидкой, чтобы найти новых клиентов. Об этом 31 мая заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperacion Жозеп Боррель

«Мы самый важный клиент России. Ей придется искать новых и разумеется снижать цены», — сказал Боррель.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Боррель заявил, что Евросоюз не может помешать России торговать нефтью с третьими странами.