Биробиджан, 31 мая, 2022, 11:00 — ИА Регнум. Единственный на территории Еврейской АО детский оздоровительный лагерь с круглосуточным пребыванием «Алые паруса» вошёл в программу туристического кешбэка, по которой можно получить 50% от стоимости путёвки, но не более 20 тыс. рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 31 мая в правительстве региона.

40.mchs.gov.ru В детском оздоровительном лагере

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В прошлом сезоне в лагерь были проданы 166 путёвок. Компенсации оперативно оформили 90 жителей Еврейской АО. 72 семьи не смогли этого сделать, так как выпали из правого поля, когда лагерь не был подключен к порталу Госуслуг. Власти региона тогда приняли решение выплатить эту компенсацию из средств областного бюджета. Оставшиеся семьи получили за приобретённые путёвки по 13 250 рублей.

В этом году все недоработки учтены и первые выплаты по детскому кешбэку жители получат сразу после начала первой смены в «Алых парусах».

Всего в этом году в лагере запланировано четыре смены — три общеобразовательные, в которых отдохнут 450 детей, и одна для активистов Российского движения школьников.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке в федеральную программу туристического кешбэка попали три загородных детских лагеря — родители смогут вернуть до 20 тыс. рублей на карту МИР за приобретение путёвок в эти оздоровительные учреждения.