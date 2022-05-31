Воронежская область, 31 мая, 2022, 11:00 — ИА Регнум. Бывшая сотрудница Пенсионного фонда России по Воронежской области предстанет перед судом по обвинению в оформлении незаконных начислений. Сумма ущерба, причинённого действиями сотрудницы, оценивается в 1,2 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Воронежской области.

Суд

Обвиняемой по делу о превышении должностных полномочий и взяточничестве проходит 60-летняя экс-главный специалист-эксперт отдела организации назначения и перерасчета пенсий Государственного учреждения — отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Воронежской области.

По версии следствия, в течение пяти лет обвиняемая изготавливала подложные документы, на основании которых у граждан возникали права на получение дополнительных пенсионных выплат. Также женщина за помощь в оформлении дополнительных пенсионных выплат получила от двух граждан взятки в размере пять тысяч рублей каждая.

«Противоправные действия повлекли причинение материального ущерба отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Воронежской области в размере свыше 1 млн 200 тысяч рублей», — уточнили в прокуратуре.

С обвиняемой заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, дело направлено для рассмотрения по существу в Центральный районный суд Воронежа.