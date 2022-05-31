Нальчик,
31 мая 2022, 10:59 — REGNUM В Кабардино-Балкарии за 2021 год прирост численности населения превысил убыль. Такая ситуация в регионе наблюдается впервые за несколько лет, сообщили 31 мая в пресс-службе правительства региона. По данным Росстата, за десять последних лет рост показателя численности населения составил 105,1%.
Приэльбрусье, Кабардино-Балкария
Kemal KOZBAEV
«Постоянно на территории Кабардино-Балкарской Республики проживают более 904 тыс. человек, тогда как по итогам переписи населения 2010 года эта цифра составляла 859 939 человек. Рост показателя к 2010 году составил 105,1%», — сообщили в правительстве.
Ранее о приросте численности населения заявлял глава региона Казбек Коков, выступая перед парламентом республики 18 мая.
«Могу привести буквально несколько цифр. Убыль десять лет назад в год — 5548 человек, 2017 год — убыль 2397, 2021 – плюс 250 в миграционном процессе. Оттока нет, мы в первый раз в 2021-м году перешагнули планку с плюсовым балансом», — заявил глава субъекта РФ.