Нальчик, , 10:59 — REGNUM В Кабардино-Балкарии за 2021 год прирост численности населения превысил убыль. Такая ситуация в регионе наблюдается впервые за несколько лет, сообщили 31 мая в пресс-службе правительства региона. По данным Росстата, за десять последних лет рост показателя численности населения составил 105,1%.

Приэльбрусье, Кабардино-Балкария Kemal KOZBAEV

«Постоянно на территории Кабардино-Балкарской Республики проживают более 904 тыс. человек, тогда как по итогам переписи населения 2010 года эта цифра составляла 859 939 человек. Рост показателя к 2010 году составил 105,1%», — сообщили в правительстве.

Ранее о приросте численности населения заявлял глава региона Казбек Коков, выступая перед парламентом республики 18 мая.