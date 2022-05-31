Новосибирск, , 11:00 — REGNUM В Новосибирской области сотрудники минприроды вместе с представителями Сибирского войскового казачьего общества 1 июня проведут патрулирование берега Новосибирского водохранилища. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

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Мероприятие организовано для выявление незаконных свалок мусора на территории Караканского бора, уточнили в областной администрации.

Напомним, что Новосибирское водохранилище — искусственный водоём на реке Обь, которое появилось после завершения строительства плотины ГЭС в 1957–1959 годах.