Москва, 31 мая, 2022, 10:57 — ИА Регнум. ЕС отключает Сбербанк от SWIFT. Не тепло, не холодно, по сути. Но, Россия должна ввести ответные санкции против ЕС, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

Логотип Сбер

«Просто потому, что это самый крупный банк в России и у него больше всех клиентов. А значит — это попытка унизить граждан России.

В этом мире уважают только силу, и мы должны ее проявить. Налицо явный разрыв между действиями политиков в ЕС и ощущениями граждан.

Поэтому надо усугублять этот раскол и отвечать не по чиновникам, а по условиям жизни европейцев.

А они уж самостоятельно свяжут эти ухудшения и ограничения с действиями евробюрократов», — высказал своё мнение политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, Евросоюз принял решение отключить российский Сбербанк международной платежной системы SWIFT в рамках нового пакета санкций против России.

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