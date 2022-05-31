Брюссель, 31 мая, 2022, 11:25 — ИА Регнум. Председатель Европейского совета Шарль Мишель назвал соглашение по эмбарго на российскую нефть триумфом, но признал серьезные трудности, с которыми столкнулись страны ЕС при заключении сделки, сообщает 31 мая Politico.

European Parliament Шарль Мишель

«Мы не преуменьшаем всех трудностей, — сказал Мишель на пресс-конференции. — Мы знаем, что нам понадобилось несколько недель, прежде чем мы смогли принять такое решение. Но я думаю, что это очень сильный сигнал, который мы послали сегодня, потому что в последние часы, в последние дни слышались предположения о риске отсутствия единства — единства Европейского союза».

«Я думаю, — продолжил Мишель, — что сейчас как никогда важно показать, что мы способны быть сильными, что мы способны быть твердыми, что мы способны быть жесткими, чтобы иметь возможность защищать наши ценности, защищать наши интересы».

Даже без давления Венгрии план эмбарго составлялся таким образом, чтобы дать странам, давно зависящим от поставок российской нефти, время на адаптацию. И мучительный процесс достижения политического согласия по эмбарго подчеркнул растущие трудности, с которыми сталкивается ЕС в деле наказания России.

Официальные лица и дипломаты говорят, что прекратить закупать российский природный газ Евросоюзу будет еще сложнее. Однако Мишель заявил, что главы государств и правительств ЕС намерены выполнить свое обещание, принятое на саммите в Версале в марте 2022 года, и положить конец десятилетиям зависимости от российских энергоносителей.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте сказал, что к следующему раунду санкций лидеры будут подходить по-другому, чтобы не оказаться в тупике. «Надо провести предварительные дебаты по всем техническим аспектам, прежде чем мы приступим к обсуждению [седьмого пакета санкций]».