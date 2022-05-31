Барнаул, 31 мая, 2022, 10:56 — ИА Регнум. Скандальная история с садистским антироссийским мультфильмом, который заместитель директора по воспитательной работе МБОУ «Бобровская СОШ» Юлия Шлыкова (Алтайский край) разослала 19 педагогам с рекомендацией для показа школьникам, получила неожиданный поворот. Не узревшая в содержании пробандеровской дикости про Ваню и Колю с отрыванием гениталий и других частей тела ничего, кроме «ненармотивной лексики» (авторство сообщения директора по воспитательной работе сохранено), Шлыкова продолжает, как и прежде, работать. В адрес жительницы Анны Прокоповой, дочь которой учится в данной школе, после обнародования информации стали поступать угрозы. В записке, просунутой утром 31 мая в дверь дома, где проживают Прокоповы, дословно напечатано следующее: «Тварь отстань от школы не поймешь дочечка твоя сдохнет».

Записка с угрозой, полученная Анной Прокоповой, дочь которая учится в МБОУ «Бобровская СОШ»

«В конце прошлой недели увидела, что мне пытались сломать дверную ручку — обратилась к участковому уполномоченному, благо он рядом с нами живет. Он пообещал разобраться и позвонить — не позвонил. С 29 мая стали гадить — заходили на территорию, отламывали куски керамогранита с крыльца. Сегодня утром выхожу — у меня в дверь такая красота воткнута. Понятно, что пугают. Позвонила прокурору, позвонила в ГУВД, но пока тишина, не знаю, приедет ли от них кто-то зафиксировать», — пояснила корреспонденту ИА REGNUM Анна Прокопова.

По её словам, рассмотрение представления прокурора об увольнении Юлии Шлыковой должно остаться 3 июня. Но администрация района настаивает на том, чтобы вынести ей предупреждение, говорят, мол это прекрасный педагог, который должен продолжать учить детей.

Напомним, педагогам алтайской школы МБОУ «Бобровская СОШ» было рекомендовано показать детям садистский антироссийский мультфильм про Ваню и Колю, где главные герои в цветах национальных флагов России и Украины вначале дружили, а потом начали ссориться «на переменах». Из дальнейшего контекста следует, что в течение восьми лет «Ваня» избивал «Колю»: надев на себя одежду цвета флага Украины, говорил всем, что тот сам себя избивает.

Цитата из садистского мультфильма про Ваню и Колю, который намеревались показать алтайским школьникам

Апогеем вражды стало подробное описание действий «Коли» после того, как «Ваня» напился и начал крушить дом «Коли». «Ване» досталось битой по голове, головой об батарею. Затем случились отрыв руки, отрезание гениталий.

От просмотра этой пробандеровской дикости школьников спасло только то, что заместитель директора по воспитательной работе Юлия Шлыкова, разославшая по почте рекомендацию ролика 19 педагогам, увидела в нём лишь «ненармотивную лексику» (авторство сообщения сохранено).

Когда история получила широкий общественный резонанс, у Шлыковой нашлись защитники в лице местных депутатов, которые говорили, что данный ролик школьникам хотели показать в просветительских целях, чтобы они поняли, как на Украине искажают информацию о российской спецоперации. Сама она заявила, что произошедшее — внутренние дела школы.

Редакция ИА REGNUM известила о публичном запросе надзорные органы Алтайского края: с чем связано ваше бездействие, ведь очевидно, что руководство школы пытается замять историю, которая, вероятно, тянет на уголовное преступление? Ответ пока не получен.

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