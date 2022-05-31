Белгородский район, Белгородская область, 31 мая, 2022, 10:58 — ИА Регнум. Со стороны Украины 31 мая обстреляли предприятие по производству масла в Белгородской области.

Телеграм-канал Вячеслава Гладкова Последствия обстрела

По данным директора ООО «СМ Агро» Андрея Егорова, обстрел начался примерно в 02:25, разрушения получили склады, производственные помещения и другие постройки в посёлке Политотдельский Белгородского района. Пострадавших среди людей нет, цитирует предпринимателя РИА «Новости».

Как сообщало ИА REGNUM, в Белгородской области действует «жёлтый» уровень террористической опасности.