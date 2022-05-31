Уфа, 31 мая, 2022, 11:00 — ИА Регнум. Особый противопожарный режим могут отменить в Башкирии. С такой инициативой выступил председатель госкомитета республики по чрезвычайным ситуациям Фарит Гумеров на совещании правительства региона в центре управления республикой.

ГУ МЧС по Туве «Берегите лес от огня»

Он отметил, что за неделю произошло лишь одно возгорание в лесу в Белорецком районе. Согласно данным на утро 31 мая в Башкирии нет действующих лесных пожаров.

«Сохраняется устойчивая тенденция к сокращению количества пожаров, вызванных горением сухой травы и кустарников, что обусловлено, в том числе и активным ростом зеленой растительности», — сообщил он.

Глава Башкирии Радий Хабиров поручил чиновникам подготовить указ об отмене особого противопожарного режима в республике с 1 июня 2022 года.