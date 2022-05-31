Богучанский район, Красноярский край, 31 мая, 2022, 10:55 — ИА Регнум. Перед судом предстанет бывший первый заместитель главы Богучанского района Красноярского края, обвиняемый в получении взяток. Об этом ИА REGNUM сообщили в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

Prokuror-kaluga.ru Взятка

Расследование уголовного дела в отношении бывшего первого заместителя главы Богучанского района завершено. Он обвиняется по п. п. «а», «в» ч. 5, ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взяток в крупном и особо крупном размерах, совершённые группой лиц по предварительному сговору»).

По версии следствия, в 2016–2017 годах обвиняемый совместно с бывшим начальником МКУ «Муниципальная служба заказчика» и бывшим главой Богучанского района 26 раз получил взятки на общую сумму около 3 млн рублей от предпринимателей и представителей коммерческих организаций.

Деньги предназначались за обеспечение победы в закупочных процедурах на право выполнения работ для нужд района и заключение муниципальных контрактов на строительство и ремонт сетей тепловодоснабжения, детсадов, школ и других социальных объектов.

Выявить противоправную деятельность помог сотрудничавший со следствием бывший начальник МКУ «Муниципальная служба заказчика». В мае 2021 года суд приговорил его к шести годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

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