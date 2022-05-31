В Калмыкии назначен начальник управления по внутренней политике
Элиста, 31 мая, 2022, 10:55 — ИА Регнум. Дмитрий Зырянов назначен начальником управления по внутренней политике. Соответствующий указ 31 мая подписал руководитель региона Бату Хасиков.
ИА REGNUM
Назначение
«Назначить Зырянова Дмитрия Сергеевича заместителем руководителя администрации главы Республики Калмыкия — начальником управления по внутренней политике», — сказано в документе.
С Зыряновым будет заключён срочный служебный контракт. Временно исполняет обязанности руководителя администрации главы Калмыкии Кирилл Попов.