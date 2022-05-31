Ульяновск, , 11:36 — REGNUM В Ульяновской области 47-летнего мужчину признали виновным в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть знакомого, а также в краже имущества, находившегося при потерпевшем. Об этом сообщает региональное следственное управление СКР.

Колония Sledcomrf.ru

Установлено, что вечером 23 октября 2021 года осужденный в квартире дома по улице Гагарина поселка Ишеевка Ульяновского района во время ссоры ударил руками и ногами по различным частям тела своего 47-летнего знакомого. От полученных травм мужчина скончался на следующий день в медучреждении. Также выяснилось, что осужденный похитил мобильный телефон приятеля.

По решению суда мужчина лишен свободы сроком на 11 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Ранее ИА REGNUM сообщало, 4 февраля жительница Ульяновска нанесла несколько ножевых ранений мужчине, с которым познакомилась за несколько часов до происшествия. Мужчину удалось спасти. Присяжные заседатели единодушно признали женщину виновной, приговором суда ей назначено 6,5 года колонии общего режима.

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