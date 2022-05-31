«Орбан держал всех в заложниках» — европейский дипломат
Брюссель, 31 мая, 2022, 11:13 — ИА Регнум. В своей борьбе против операции России на Украине лидеры ЕС сдались перед премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, уступив его требованиям и предоставив Будапешту почти полное освобождение от нового эмбарго на российскую нефть, пишет 31 мая Politico.
Коллективная уступка Орбану, который 26 дней препятствовал введению запрета, всё же позволила главам государств и правительств ЕС поздним вечером 30 мая объявить о принятии шестого пакета санкций, призванных наказать Москву, и избавила Брюссель от позора в связи с неспособностью ввести уже давно разрекламированное эмбарго.
В то же время чиновники и дипломаты признали, что Орбану удалось добиться своего — поставить интересы Венгрии выше усилий по сдерживанию президента России Владимира Путина.
«Если посмотреть на всё, что происходило целый месяц, — сказал один из европейских дипломатов о противодействии со стороны Орбана, — то да, он добился многого — и держал всех в заложниках».
Сам Орбан опубликовал в соцсети краткое злорадное замечание: «Соглашение достигнуто. Венгрия освобождена от нефтяного эмбарго!».
Председатель Европейского совета Шарль Мишель, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и некоторые лидеры стран настаивают на том, чтобы Европейский совет «как можно скорее» вернулся к рассмотрению самого важного исключения для Венгрии — разрешения на поставки российской нефти по южному участку трубопровода «Дружба». Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте даже заявил, что главы государств и правительств вновь рассмотрят этот вопрос на своем следующем саммите в конце июня.
Официальные лица заявили, что будут работать над улучшением инфраструктуры, которая позволит Венгрии получать больше нефти по альтернативному трубопроводу из Хорватии, и тогда исключение для Будапешта можно будет постепенно отменить.
В ответ на вопрос, справедливо ли, что одна страна ЕС фактически не участвует в запрете, официальные власти заявили, что у Венгрии особые проблемы с обеспечением поставок, поскольку у нее нет морских портов и поскольку южный участок «Дружбы» проходит через Украину, что делает его уязвимым для повреждений в результате боевых действий или диверсии.