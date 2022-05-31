Брюссель, 31 мая, 2022, 11:13 — ИА Регнум. В своей борьбе против операции России на Украине лидеры ЕС сдались перед премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, уступив его требованиям и предоставив Будапешту почти полное освобождение от нового эмбарго на российскую нефть, пишет 31 мая Politico.

Kremlin.ru Виктор Орбан

Коллективная уступка Орбану, который 26 дней препятствовал введению запрета, всё же позволила главам государств и правительств ЕС поздним вечером 30 мая объявить о принятии шестого пакета санкций, призванных наказать Москву, и избавила Брюссель от позора в связи с неспособностью ввести уже давно разрекламированное эмбарго.

В то же время чиновники и дипломаты признали, что Орбану удалось добиться своего — поставить интересы Венгрии выше усилий по сдерживанию президента России Владимира Путина.

«Если посмотреть на всё, что происходило целый месяц, — сказал один из европейских дипломатов о противодействии со стороны Орбана, — то да, он добился многого — и держал всех в заложниках».

Сам Орбан опубликовал в соцсети краткое злорадное замечание: «Соглашение достигнуто. Венгрия освобождена от нефтяного эмбарго!».

Председатель Европейского совета Шарль Мишель, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и некоторые лидеры стран настаивают на том, чтобы Европейский совет «как можно скорее» вернулся к рассмотрению самого важного исключения для Венгрии — разрешения на поставки российской нефти по южному участку трубопровода «Дружба». Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте даже заявил, что главы государств и правительств вновь рассмотрят этот вопрос на своем следующем саммите в конце июня.

Официальные лица заявили, что будут работать над улучшением инфраструктуры, которая позволит Венгрии получать больше нефти по альтернативному трубопроводу из Хорватии, и тогда исключение для Будапешта можно будет постепенно отменить.

В ответ на вопрос, справедливо ли, что одна страна ЕС фактически не участвует в запрете, официальные власти заявили, что у Венгрии особые проблемы с обеспечением поставок, поскольку у нее нет морских портов и поскольку южный участок «Дружбы» проходит через Украину, что делает его уязвимым для повреждений в результате боевых действий или диверсии.